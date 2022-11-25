İtalya Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya üniversite eğitim sistemi kamu ve özel kurumdan oluşmaktadır. Ülkenin üniversite ağı 3 grup halinde düzenlenmiştir. Bunlar devlet üniversiteleri, ücretsiz üniversiteler, özel üniversitelerdir. İtalyan üniversite sistemi Avrupa’nın en başarılılarından biridir. Yüksek öğretim ve araştırma kalitesi nedeniyle övüldü. Ayrıca, öğrencilere eğitimleri sırasında veya lisansüstü düzeyde yurtdışında eğitim almaları için birçok fırsat sunar. Bu durum İtalya’yı tercih eden yabancı öğrenci sayısının da artış göstermesini mümkün kılmaktadır.

İtalya’nın üniversite sisteminin güçlü bir itibarı vardır. Peki, İtalya’daki üniversite sistemi karşılıyor mu? Bir üniversitenin başarılı olup olmadığını belirleyen birçok faktör vardır. Örneğin, orada okumak için kaç uluslararası öğrenci başvuruyor? Deneyimlerinden memnunlar mı? İtalya Avrupa’da en çok yabancı öğrenci kabul eden ülkeler arasında yer alıyor. Esasında bu durumun oluşmasının temel nedeni; İtalya’daki eğitim sisteminin uluslararası standartların üzerinde olmasıdır. Bir de yurtdışındaki başarılı olan pek çok üniversite İtalya’da bulunmaktadır.

İtalyan üniversite eğitim sistemi Avrupa’nın en prestijli sistemlerinden birisidir. İtalya’daki üniversite sistemini iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Bunlar; üniversite ve üniversite düzeyindeki kurslardır. İkincisi, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından organize edilirken, üniversiteler kendiişlerini yöneten özerk kurumlardır. Dolayısıyla İtalya’da tam anlamıyla bağımsız bir akademik hayatın varlığından söz edebiliriz. Bu durumun doğal sonucu olarak İtalya’nın her zaman tercih edilen bir ülke olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

İtalyan Üniversite Eğitim Sisteminin Özellikleri

İtalya üniversite eğitim sistemi söz konusu olduğu zaman karşımıza üst düzeyde bir akademik ortam çıkmaktadır. Bununla birlikte İtalya’daki eğitim sisteminin modern dünyayla uyum içerisinde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İtalya’da okuyan yabancı öğrencilerin kurs çalışmalarına başlamadan önce bir İtalyan oturma izni almaları dışında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, tıp veya mühendislik okumak isteyen AB üyesi olmayan vatandaşlar için kısıtlamalar vardır. İtalya’da üniversite eğitim sistemi üç düzeyden oluşmaktadır;

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

İtalya’da lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra, takip eden üç yıl boyunca herhangi bir zamanda bir yüksek lisans programına kayıt olabilirsiniz. Bundan sonra, takip eden üç yıl boyunca istediğiniz zaman doktora programına başvurabilirsiniz. Bu aşamada İtalya’daki üniversite eğitim sisteminin son derece kapsamlı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İtalya’da yüksek öğrenimin ilk düzeyi üniversiteler (università) tarafından sağlanmaktadır. Ülkede, 114 devlet üniversitesi ve 104 özel üniversite bulunmaktadır. İlki, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından yönetilirken, özel olanlar çoğunlukla yerel makamlar tarafından yönetilmektedir.

İtalya’daki ikinci yüksek öğrenim seviyesi, genellikle bir üniversitenin parçası olan ancak bağımsız da olabilen “facoltà” tarafından sağlanır. Ülkede genellikle; lisans dereceleri 3 yıl ve lisansüstü dereceler 1 yıl olarak karşımıza çıkar. Bu kurumlar, yetkilendirilmiş olmaları halinde doktora derecesi verebilirler; aksi takdirde, diğer kurumlarla anlaşmalar veya bireysel profesörlükler yoluyla yalnızca yüksek lisans veya doktora dereceleri verebilirler.

Maliyet Açısından İtalya Üniversite Eğitim Sistemi

İtalyan üniversiteleri, özellikle Almanya veya İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerindekilere kıyasla çok uygun fiyat aralığındadır. Örneğin, bir İtalyan üniversitesine kaydolan ve bir lisans derecesi için okumak isteyen bir öğrenci yılda yaklaşık 800 Euro ödeyecektir. Bu miktar, konaklama masraflarını veya İtalya’da yaşamakla ilgili diğer masrafları içermez. İtalya’da bir lisans düzeyinde eğitim almanın ortalama maliyeti yıllık 8.000 Euro ile 10.000 Euro arasındadır. Dolayısıyla İtalya’daki üniversitelerde okuma maliyetinin nispeten daha makul seviyede olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu aşamada İtalya’dani üniversitelerin ücretlerinin hemen her yıl güncellendiğini ifade edebiliriz. pavaedu.com ile güncel fiyatları konusunda net bilgileri alabilirsiniz!

İtalya Üniversite Eğitim Sisteminin Kalitesi Nasıldır?

İtalyan üniversitelerindeki eğitimin kalitesi, her kurumun itibarına ve ulusal sıralama sistemindeki konumuna ve ayrıca İtalya’daki konumuna bağlıdır. İtalyan üniversite eğitim sistemi Avrupa’nın en eskilerinden biridir ve birçok Nobel Ödülü sahibi yetiştirmiştir. Bununla birlikte İtalya’daki üniversiteler, katılığı ve değişime karşı direnci ile de bilinir. İtalyan üniversitelerinin temel özelliği, liseyi bitirmiş tüm öğrenciler için ücretsiz erişime sahip kamu kurumları olmalarıdır.

İtalyan üniversite eğitimi, dünyanın en ünlü ve saygınlarından biridir. İtalyan yüksek öğretim sistemi “diğer ülkeler için bir model” olarak adlandırılmıştır. İtalyan üniversite sistemi, genellikle özel olanlardan daha prestijli olduğu düşünülen çok sayıda devlet üniversitesi ile karakterize edilir. İtalya’daki üniversiteler, QS World University Rankings ve ulusal ve uluslararası sıralamalardaki performanslarına göre sıralanırlar. Bu da ülkeyi yüksek öğretim alanında liderlerden biri yapar.

İtalyan üniversite sistemi dünyanın en eskilerinden biridir ve en iyilerden biri olarak derecelendirilmiştir. Bir İtalyan üniversitesi tarafından verilen dereceye Laurea denir. Ülkenin kendine özgü bir eğitim sisteminin bulunuyor olması; tam anlamıyla beklentinizi karşılan bir düzeyde üniversite eğitimi almanızı mümkün kılar. İtalyan üniversite sistemi dört düzeyde organize edilmiştir: 1. Aşama; Lisans düzeyi, 2. Aşama; Yüksek lisans düzeyi, 3. Aşama; PhD ve 4. Aşama; doc olarak karşımıza çıkmaktadır.

İtalyan üniversite sistemi, ilk eğitim seviyesi liseler veya “scuole medie” tarafından sağlanan üç kademeli bir sistemdir. Liseden sonra akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler daha sonra bir üniversiteye gidebilirler. İtalyan üniversite eğitim sistemi ulusal düzeyde Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Ancak her üniversitenin kendi iç yapısı vardır. Bu da İtalya’yı bağımsız bir akademik ortamın bulunduğu bir ülke yapar!

Neden İtalya’da Üniversite Okumalıyım?

İtalyan üniversitelerinin en belirgin özelliği, oldukça rekabetçi olmaları ve öğrencilerin herhangi bir derece kursuna kabul edilmeden önce zorlu bir giriş sınavını geçmelerini gerektirmesidir. Seçim süreci, seçilen kursa yalnızca en iyi başvuranların kabul edileceği şekilde tasarlanmıştır. Bazı kurumlarda başvuranların %10’undan daha azının kabul edilmesi alışılmadık bir durum değildir. Bu aşamada profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak; beraberinde önemli kazanımları getirecektir. Pavaedu tam da bu noktada etkili bir hizmetin merkezinde yer almaktadır.