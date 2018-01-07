İşlemci Açığından Nasıl Korunursunuz?

Teknoloji takipçileri son zamanlar da çıkan haberleri muhtemelen biliyor. Bilgisayarlarınızın beyni olan işlemcilerde bugüne kadar farkedilmeyen bir açık var. Bu yazıda bu açığı açıkladıktan sonra basit bir sekilde elinizden ne gelir konusundan bahsedeceğiz.

Bahsi geçen açıklar zararlının tarayıcı ile bilgisayarın belleğine ulaşabiliyor. İşlemcilerin paralel çalımda mantığıyla bilgisayara tarayıcı üzerinden sızan Meltdown ve Spectre açıkları hakkında işlemci üreticilerinden açıklama yapıldı. Intel üzerinden bahsedilen bu açıkların diger üreticilerde de olduğu ortaya çıktı. Linux la ilgili olduğu söylendi ama Windows ‘u da etkilediği kesin.

Nasıl koruyacaksınız?

Bu aşamada tarayıcıyı değiştirmek isteyebilirsiniz. İlk etapta tarayicilarinizi son sürüme getirin. Chrome ilgili Güncelleme yi 23 Ocakta sunacak. Firefox Quantum bu sorunu çoktan çözdü deniliyor. Ayrica Windows konuyla ilgili çoktan güncelleme yayınladı lakin bazı antivirüs programları bu güncellemenin görülmesini ve belki yüklenmesini engelleyebilir. Microsoft, Edge tarayıcısı için sorunun çözümüne dair bir güncelleme yayınladı.

Yapmanız gereken son sürüm tarayıcı kullanmak. Ayrıca işlemci şirketleri sorunla ilgili bir güncelleme yayınlayacak. Onları takip edip sürücü sürümlerinizi de yükseltin.