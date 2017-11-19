İris Tarayıcı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Son günlerde sık duymaya başladığımız kavramlardan bir tanesi de iris tarayıcıdır. Teknolojide yavaş yavaş kullanılmaya başlanan iris tarayıcı nedir, nasıl kullanılır? Bu konu hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

İris tarayıcı gözünüzü tarayarak tanıma teknolojisine sahip bir icattır. Bu teknolojiye sahip ürünlerinizin kilitlerini gözünüzü tarattırarak açabileceksiniz. Olaya akıllı telefon yönünden bakarsak Samsung Galaxy S8’de kullanılacağı kesinleşen iris tarama özelliği göz tarayarak kilit açma işlemlerini yerine getirecek. Cihaz kilidinizi iris tarayıcıya ayarlarsanız önce gözünüzü tanıtacaksınız, ardından da kilit seçeneği olarak bu özelliği belirleyeceksiniz. Sonraki kilit açma işlemlerinizde bu özelliği kullanacaksınız.

Şüphesiz Apple’ın touch id özelliğinden sonra büyük bir adım olan iris tarayıcı 2017’den sonraki cihazlarda yaygın olarak kullanılacağa benziyor.