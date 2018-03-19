iPhone’unuzun Hafızasını Nasıl Temizlersiniz?

Bu yazıda Apple cihazı olan iPhoneların hafızalarını nasıl temizlersiniz konusuna kısaca değineceğiz. Bu önemli çünkü bildiğiniz üzere iPhonelarda maalesef hafıza kartı kullanılamıyor. Bu nedenle bazılarımıza telefonun dahili hafızası yeterli gelmiyor. Özellikle 16Gb olan modellerde sıkıntı yaşanıyor. Hatta Apple son olarak fotoğraf ve videoların boyutlarını düşürmek için başka bir format kullanmaya başladı. Bu sayede 3Mb civarında olan fotoğraf boyutları 800Kb’a kadar düştü. Peki cihazınızın hafızasını nasıl temizlersiniz?

İhtiyacımız olanlar

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Telefonu bilgisayara bağlayarak iTunes açın. iTunes’dan telefonunuzun simgesine tıklayın. Şimdi yedekle diyerek yedekleme alın. Daha sonra yedeklemeyi geri yükle seçeneğine tıklayın ve aldığınız yedeği telefonunuza geri yükleyin. Bu işlemin amacı şudur. İlk etapta telefonunuzu yedekler, daha sonra geri yüklerken fazlalıkları atar. Android kadar pratik olmasada kullanışlı bir yöntem.