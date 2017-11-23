iPhone’unuzun Adını Nasıl Değiştirirsiniz?

Her iPhone’un bir adı vardır. İsimler cihazlarınıza otomatik olarak verilir. iCloud hesaplarınızdan alınır ve otomatik olarak cihazınıza eklenir. Otomatik olarak eklenen bu isimleri nasıl değiştireceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağız.

iPhone’unuzun adını değiştirmek için;

Öncelikle ayarlara giriş yapıyorsunuz.

Ayarlardan genel kısmına geçiyoruz.

Sonra da hakkında yolunu izleyin.

Hakkındaya girdiğiniz zaman en üstte ad yazıyor olacak.

Oraya tıkladığınız zaman ismi düzenleyebileceğiniz bir ekran gelecek. Bu ekrandan iPhone’unuzun adını düzenleyebilirsiniz.