iPhoneları Hızlandırmanın Bir Kaç Yolu

Daha önce ortaya çıkan fiyaskoya maruz kalmadıysanız ama hala iPhone telefonunuz yavaşsa sizlere bir kaç basit yöntemde söz edeceğiz. Fiyaskoyu zaten biliyor olmalısınız. Bildiğiniz gibi Apple yaşanan modellerini kastı olarak yavaşlatıyordu. Bunun için geçen sene özür amaçlı pil değişim kampanyası bile yapıldı.

1. Fotoğraflarınızı internete yedekleyin. Google Photos bunu yapabileceğiniz benzersiz bir uygulama. Bu sayede yerden tasarruf edeceğiniz gibi telefonunuz da rahat bir nefes alacaktır.

2. Kullanmadığınız uygulamaları mutlaka kaldırın. Gerek yoksa telefonunuzda da durmasın. Hem yerde tasarruf edin hem de arka planda çalışmasını engelleyin.

3. Eski mesajlar telefonunuzu yok yere kullanacak vr meşgul edecektir. İsterseniz yedekleyip silin.

4. Safaride temizlik yapın. Safari hızlanırsa telefonunuz da hızlanmış olacak. Ayarlar – safari kısmından geçmişi silin.

5. Otomatik güncelleştirmeleri kapatın. Bu sayede arka planda çalışmasını önleyebilirsiniz. Telefonunuz bununla meşgul olmayacaktır.

6. Otomatik indirme eğer iPad için indirdiğiniz bir uygulama varsa onu iPhone cihaza da eşzamanlı indirecektir. Bu özelliği kapatın.

7. Arka planda uygulama açık kalmasın. Kastı bırakmadıysanız tek tek hepsini kapatın.

8. Wifi erişiminiz yoksa mutlaka kapatın çünkü sürekli ağ arayıp duruyor. Hem pişen yiyor hem telefonu meşgul ediyor. Zaten bağlıysa sıkıntı yok.

9. Bir kaç günde bir telefonunuzu kapatıp 5 dakika bekleyin. Bu kendisini tazelemesini sağlayacaktır. Ön bellek temizliği yapar.

10. Mutlaka zamanı gelince güncelleştirme yapın. Lakin iOS yeni sürümü çıkınca hemen yapmayın. Stabil olmasını bekleyin. Daha sonra mutlaka yapın. Zira uygulamalar daha stabil hale gelecektir.