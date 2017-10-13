iPhone’larda Kare Kod Nasıl Okutulur?

Akıllı telefonlarda kullanılabilen teknolojilerden biri de kare kod okuyabilme özelliğidir. Kare kod okutmanız gereken yerlerde akıllı telefonlarınızın bu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Peki, nasıl faydalanacaksınız?

iPhone akıllı telefonlarda kare kod okutmadan faydalanmak için;

İhtiyacımız olan güzel bir uygulama. App Store’dan güzel bir uygulama tespit edip indiriyoruz.

İndirdiğimiz uygulama kameraya erişmek isteyecek ona izin veriyoruz.

Kameraya erişmezse okuma işlemini yapamaz. Çünkü kamera aracılığı ile kare kodları okuyor. Marketlerdeki gibi lazerle okuma durumu yok.

Kameraya erişim izni verdikten sonra ekranınızda çıkan karenin içine kare kodu yerleştiriyorsunuz.

Genelde bir odaklama yapmanızı ister. Ekrana dokunarak odaklama yapın ve kare kodu okutturun.

Tüm yapmanız gerekenler bunlar. Eğer uygulama gerçekten indirmeye değer bir uygulama ise sonuçları düzgün bir şekilde gösterecektir.