iPhone’da Yanlış Şifre Girildiğinde Veri Silme Ayarı Nasıl Açılır?

Birçok cihazda yer alan yanlış şifre girilme anında verileri sıfırlama özelliğini iPhone’da nasıl aktif edeceğinizi konuşacağız. Öncelikle bu özelliğin tam olarak ne işe yaradığını konuşalım.

Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman 10 defa yanlış şifre girdiğinizde iPhone’daki verileriniz sıfırlanır. Bir güvenlik önlemidir. Telefonunuz çalındığı zaman parolanızı yanlış girenler bilgilerinizi ele geçiremesinler amacıyla aktif edilir.

Peki, bu özelliği nasıl aktif edersiniz?