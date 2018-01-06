iPhone’da Yanlış Şifre Girildiğinde Veri Silme Ayarı Nasıl Açılır?

Birçok cihazda yer alan yanlış şifre girilme anında verileri sıfırlama özelliğini iPhone’da nasıl aktif edeceğinizi konuşacağız. Öncelikle bu özelliğin tam olarak ne işe yaradığını konuşalım.
Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman 10 defa yanlış şifre girdiğinizde iPhone’daki verileriniz sıfırlanır. Bir güvenlik önlemidir. Telefonunuz çalındığı zaman parolanızı yanlış girenler bilgilerinizi ele geçiremesinler amacıyla aktif edilir.
Peki, bu özelliği nasıl aktif edersiniz?
- Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.
- Ayarlardan touch id veya parola seçeneğine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman bizden telefon parolamızı isteyecek. Giriyoruz ve bu şekilde touch id veya parolaya giriş yapmış oluyoruz.
- Touch id veya parola kısmında en alta geliyoruz ve orada “verileri sil” adında seçenek mevcut. Bu seçeneği aktif ediyoruz.
- Seçenek aktif olduğu zaman parolanız 10 defa yanlış girildiğinde verileriniz sıfırlanacaktır. Bunu göze alarak aktif etmeniz konusunda sizleri uyarıyorum.
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