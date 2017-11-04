iPhone’da Yahoo, Hotmail ve DiÄŸer HesaplarÄ± Telefona Ekleme

Herkes iCloud ya da Gmail kullanmak zorunda deÄŸil. Kimi Yahoo kullanÄ±r, kimi Hotmail kullanÄ±r kimisi de farklÄ± hesaplar tercih eder. iPhone’da birÃ§ok hesabÄ± aÃ§manÄ±z iÃ§in uygun ayarlar bulunuyor. PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶rselde hangi hesaplarÄ± aÃ§abileceÄŸinizi de gÃ¶rÃ¼yorsunuz.

iPhone’da farklÄ± hesaplar aÃ§mak iÃ§in;

Ã–ncelikle ayarlar â€“ mail â€“ hesap ekle yolunu takip edin.

Hesap ekle dediÄŸiniz zaman karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan ekranda hangi hesabÄ± aÃ§mak istiyorsanÄ±z onun Ã¼zerine dokunun.

Hesap bilgilerinizi girin ve hesabÄ±nÄ±z aÃ§Ä±n.

HesabÄ±nÄ±za gelen mailleri kontrol etmek iÃ§in mail uygulamasÄ±na girebilir, oradan iCloud dÄ±ÅŸÄ±ndaki hesaplarÄ±nÄ±za geÃ§iÅŸ yapabilirsiniz.

Bu ÅŸekilde iPhone’a yeni hesap ekleyebilirsiniz.