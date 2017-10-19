iPhone’da Voiceover Nedir, Nasıl Aktif Edilir?

Apple kullanıcılarına değer veriyor olmalı ki bu tür bir kullanım kolaylığını cihazına eklemiş. Voiceover iPhone cihazınızı kullanırken size kolaylık sağlar. Peki, nasıl?

Voiceover İngilizce’de sesle alakalı bir kelimedir. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman dokunduğunuz butonları telefonunuz sesli olarak sizlere söyler. Örneğin mesajlara dokunduğunuz zaman mesajlar kelimesini sesli olarak size sunar. İyi görmeyen kullanıcılar bu özellikten faydalanarak kullanımı kolaylaştırabilir.

Peki, bu özelliği nasıl aktif edebilirsiniz?

Öncelikle ayarlar kısmına giriş yapıyoruz ve oradan da “genel” kısmına geçiyoruz.

Genel kısmından erişilebilirlik kısmına geçiyoruz.

Erişilebilirliğin en üstünde “voiceover” kısmını göreceksiniz. Bu kısma girerek özelliği aktif edebilirsiniz.

Voiceover iyi görmeyen kullanıcılar için birebir özelliktir. Artık engeller akıllı telefon kullanmaya engel değil.