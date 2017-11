iPhone’da Uygulamalar Arası Kolay Geçiş Yapmak

Android cihazlarda olmayan yazılımsal bir özellikten bahsedeceğiz. Uygulamalar arası geçiş her akıllı cihazda var ancak iPhone’daki tamamen farklı bir sistem. Yazımızda bu yazılımsal nimeti anlatacağız.

iPhone’da uygulamalar arası kolay geçiş yapmanız için farklı bir uygulamadan aniden gelen bir bildirimle bildirim gelen uygulamaya geçmelisiniz. Yani ana menüye giderek oradan uygulama seçerseniz bu iş olmaz. Örneğin İnstagram’da gezerken Facebook’tan bir bildirim geldi ve yukarıda beliren bildirime tıkladınız. Veya Whatsapp’tan ya da Facebook Messenger’dan bir link geldi. Linke tıklayıp içeriği açtınız diyelim. Cihazın sol üst köşesinde eski uygulamanızın linki yer alıyor olacak. Yani İnstagram’dan Facebook’a geçiş yaptıysanız hemen geri dönmek için o linki kullanacaksınız. Uygulamalar arası kolay geçişi bu şekilde yapabilirsiniz. İki saniyeliğine Facebook’a girip bildirime bakacaksınız. Eğer bu sistem olmasa vakit kaybı yaşamış olacaksınız.

iOS’un nimetlerinden her geçen gün daha da çok faydalanabiliyoruz. Her güncellemede elimize daha güzel bir sistem geçiyor. Her güncelleme sonrası bazı sıkıntılar da çıkmıyor değil, ancak o kadar olacak.