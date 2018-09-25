iPhone’da Silinmeyen Uygulamaları Silme

Telefonu ilk açtığınızda karşınıza çıkan varsayılan uygulamalar var. Belki bu uygulamaları hiç kullanmayacaksınız. Belki çoğu kişi telefonun ömrü boyunca bu uygulamaları bir kere bile açmamıştır. Bu nedenle telefonda boşuna yer kaplaması canınızı sıkabilir. iPhone modellerde hafıza kartı desteği olmadığı için de telefonunuzun hafızasını arttırmak için gereksiz uygulamaları silmek istersiniz. Bu güne kadar bu mümkün değildi. İşte yeni özellik.

Artık aşağıdaki telefon uygulamaları kaldırılabilir tamamen silinebilir durumda.

Aktivite – Kitaplar – Hesap Makinesi – Takvim – Pusula – Kişiler – FaceTime – Dosyalar – Arkadaş Bul – Ev – iTunes Store – Mail – Haritalar – Ölçüm – Müzik – Notlar – Podcast’ler – Anımsatıcılar – Borsa – İpuçları – Videolar – Sesli Notlar – Watch – Hava Durumu

Bu uygulamalar nasıl silinir? Bunun için telefonunuzun iOS 12 desteklemesi gerekiyor. iOS 12’yi destekleyen bir cihazınız varsa güncellemeyi yaparak iOS 12’ye geçiş yapın. Bundan sonra normal bir uygulamayı kaldırır gibi uygulamanın üstüne basılı tutun ve onu kaldırın.

Uygulamayı kaldırdım ama tekrar yüklemek istiyorum diyenler. Bunun için AppStore’u ziyaret edin, uygulamayı bulup tekrar kurun. Başka bir problem yok.