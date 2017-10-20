iPhone’da Sanal Tuşa Tek Görev Yüklemek

Apple cihazlarda orta tuşu bir nebze de olsa korumak için yapılmış sanal tuşu nasıl aktif edeceğinizi geçmiş yazılarımızda anlatmıştık. Şimdi de bu tuşa tek bir görev verme konusunda sizleri bilgilendireceğiz.

Bu tuşa tek görev vermekten kasıt nedir?

Normal şartlarda assistive touch tuşunu aktif edip bırakırsanız tuşa bastığınız zaman bir sürü menü karşınıza çıkar. Bu geniş menüden ses kısıp açmadan ekran görüntüsü almaya kadar bir sürü özellik bulunur. Bu özelliklerden birçoğunu da kullanmazsınz. Bu nedenle bu tuşa en çok kullandığınız tek bir tuşun görevini yüklediğiniz zaman vakit kaybetmeden hemen o tuş görevini yerine getirir. Örneğin assistive touch tuşunda en çok ana ekran tuşunu kullanıyorsunuz. O zaman az sonra sizlere aktaracağım ayarlardan sadece bir görevi bu tuşa atayarak tuşu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Tek tuş atamak için;

Öncelikle her zaman yaptığımız gibi ayarlara giriyoruz. Ayarlardan “genel” kısmına geçiyoruz.

Genel kısmında “erişilebilirlik” var oraya giriş yapıyoruz.

Erişilebilirlikte assistive touch özelliğini buluyoruz ve içeri giriyoruz.

İçeri girdiğiniz zaman en üst menüyü özelleştir diyoruz.

Bu kısma girdiğimizde hangi özelliği istiyorsak önce onu seçiyoruz ve sonra eksi tuşuna basarak diğer özellikleri siliyoruz.

Bu adımları gerçekleştirdikten sonra assistive touch tuşu yani sanal tuş atadığınız özellik için kullanılacaktır.