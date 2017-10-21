iPhone’da Sanal Tuşa Ek Görevler Nasıl Eklenir?

iPhone’da kullandığınız sanal tuşun sadece birkaç özellik için kullanıldığını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Sanal tuşa bir sürü ek özellik atayabiliyor ve işinizi daha kısa yoldan halledebiliyorsunuz.

Peki, iPhone’da sanal tuşa ek görev nasıl eklenir?

Sanal tuşa ek görev atamak için öncelikle o tuşun aktif olması gerekiyor. Eğer aktif ettiyseniz aşağıdaki adımları uygulayın.

Genel – erişilebilirlik – assistive touch adımlarını izleyerek assistive touch kısmına giriş yapın.

Girdiğiniz kısımda “yeni hareket yarat” butonu yer alacak. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza çıkan bölümden eklemenize izin verilen yerleri sanal tuşa ekleyebilirsiniz.

Sanal tuşa bu kısa adımları kullanarak yeni görevler atayabilirsiniz.