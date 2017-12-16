iPhone’da Rahatsız Etme Modunda Yinelenen Aramalar Nedir, Ne İşe Yarar?

iPhone’un rahatsız etme modunu bilirsiniz. Bu modu aktif ettiğiniz zaman arayan olduğunda telefonunuzun sesi çıkmaz. Bir nevi sessiz moddur. Telefon sesi açık olsa bile ses çıkmaz. Ancak yinelenen aramalar adında bir mod vardır ve bu modu aktif ettiğiniz zaman belirli şartlar dahilinde telefonun sesi çıkmaya başlar.

Yinelenen aramalar nedir?

Yinelenen aramalar ayarını aktif ettiğiniz zaman sizi biri arar ve telefonun sesi çıkmaz. Aynı kişi üç dakika içerisinde tekrar ararsa o zaman telefonun sesi çıkmaya başlar. Önemli bir telefon olmasa 3 dakika içinde tekrar aramaz düşüncesiyle iPhone’a konulmuş bir ayardır.

Bu ayarı ayarlardan rahatsız etme moduna girerek aktif etmeniz gerekiyor. Bu ayarı aktif ettiğiniz zaman yukarıda da söylediğim gibi 3 dakika içerisinde ikinci defa arayan kişinin arama sesini duyabilirsiniz.