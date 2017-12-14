iPhone’da Rahatsız Etme Modu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Her cihazda olduğu gibi iPhone’da da rahatsız olmamanız için bir mod geliştirilmiş. Bu modu aktif hale getirdiğiniz zaman hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Telefonunuz çalmaz, mesaj geldiğinde ses çıkartmaz. Rahatsız etme modunun ne olduğunu açıkladığımıza göre asıl önemli olan kısma gelebiliriz.

Rahatsız etme modunu aktif ettiğimiz zaman hiçbir şekilde telefonumuz çalmaz. Peki birinden telefon bekliyorsak ve sadece o kişinin veya kişilerin aramalarında telefonun çalmasını istiyorsak neler yapmalıyız?

Eğer belirli kişiler aradığında telefonun çalmasını istiyorsak;