iPhone’da Rahatsız Etme Modu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Her cihazda olduğu gibi iPhone’da da rahatsız olmamanız için bir mod geliştirilmiş. Bu modu aktif hale getirdiğiniz zaman hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Telefonunuz çalmaz, mesaj geldiğinde ses çıkartmaz. Rahatsız etme modunun ne olduğunu açıkladığımıza göre asıl önemli olan kısma gelebiliriz.
Rahatsız etme modunu aktif ettiğimiz zaman hiçbir şekilde telefonumuz çalmaz. Peki birinden telefon bekliyorsak ve sadece o kişinin veya kişilerin aramalarında telefonun çalmasını istiyorsak neler yapmalıyız?
Eğer belirli kişiler aradığında telefonun çalmasını istiyorsak;
- Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlarda rahatsız etme modu var. Ona tıklıyoruz.
- Rahatsız etme modunun içerisinde yer alan ayarlardan arayabilecekler kısmına giriyorsunuz.
- Oradaki açıklamada hızlı aramaya eklediğiniz kişiler aradığında sesin açık olacağını belirtiyor.
- Hızlı aramaya rahatsız etme modunda da olsa size ulaşmasına izin verdiğiniz kişilerin numaralarını ekliyorsunuz.
- Hızlı aramaya kişi eklemek için de rehbere girip eklemek istediğiniz kişinin üzerine tıklıyorsunuz. Alt kısımlarda hızlı aramaya ekle seçeneğini seçip ekleme işlemini tamamlıyorsunuz.
- Bu adımı tamamladığınız zaman telefonunuz rahatsız etme modunda bile olsa belirlediğiniz kişiler aradığında çalacaktır.
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