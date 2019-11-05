iPhone’da Müzik Paylaşma Nasıl yapılır?

Daha öncelerde kulaklığın bir tanesini kendiniz kullandığınız bir tanesini de arkadaşınıza verdiğiniz müzik paylaşma özelliği günümüzde iOS 13 ile birlikte daha da geliştirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yazıda sizlere iOS 13 üzerinden müziğinizi nasıl başkasının dinlemesini sağlarsınız konusundan bahsedeceğiz.

iPhone’da müzik paylaşma

İşlem için gerekli olanları maddeler halinde yazalım;

Spotify ya da Apple Music gibi bir uygulamaya ihtiyacınız var.

Uyumlu bir kulaklığa ihtiyacınız var. AirPods, AirPods Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats 3, Beats Solo Pro, Beats Solo 3 Wireless, Beats Studio 3 Wireless, BeatsX

Paylaşmak istediğiniz kişinin yanınızda olması lazım.

Bu şartları sağladığınız zaman aşağıdaki yolu takip edin. Spotify üzerinden açıklama yapıyoruz.

Spotify’ı açın

Sol alt kısımda yer alan cihaz bağlama kısmına gelin.

Diğer cihazlar sekmesine geçin.

Sesi paylaş dediğiniz zaman yakınınızda olan diğer iPhone cihaz tespit ediliyor.

Karşı tarafa paylaşımla ilgili bildirim gidiyor.

İşlem bu kadar artık sizin dinlediğiniz o müziği karşı tarafta dinleyebiliyor.