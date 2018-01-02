iPhone’da Mesajlar Bölümünde Kişi Fotoğrafları Nasıl Gösterilir?

iPhone cihazınıza mesaj aldığınız zaman mesajın geldiği kişinin fotoğrafını görmek istiyorsanız yazımıza kısaca bir göz atmanız yeterli olacaktır.
Mesajlarda kişi fotoğrafı görmek için;
- Ayarlara giriş yapın.
- Ayarlarda mesajlar uygulamasını bulun ve oraya giriş yapın.
- Mesaj uygulamasının içinde “kişi fotoğraflarını göster” adında bir ayar yer alıyor olacak. Bu ayarı aktif hale getirin.
- Elbette aktif hale getirmek yetmiyor. Rehberinizde kişi fotoğrafları ekliyse mesajlarda görünecektir.
Bu kriterleri yerine getirdiğiniz zaman iPhone’unuza mesaj aldığınızda mesajı aldığınız kişinin fotoğrafı görünecektir.
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