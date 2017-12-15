iPhone’da Hızlı Aramaya Numara Nasıl Eklenir?

Apple cihazınızda hızlı aramaya numara eklemek istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilir, cihazınıza uygulayabilirsiniz.

Hızlı aramaya numara eklemek için öncelikle rehbere giriyorsunuz.

Rehberde hangi kişiyi hızlı aramaya eklemek istiyorsanız içerisine giriyorsunuz.

Ardından kişinin içerisinde yer alan hızlı aramaya ekle butonuna tıklıyorsunuz.

Hızlı aramaya kişi eklemek için bunları yapmanız yeterli. Peki, hızlı aramaya kişi eklemek ne işinize yarayacak?

Hızlı aramaya kişi eklediğiniz zaman bu kişiler sizin seçili kişileriniz olacaktır. Tabiri caizse ayrıcalıklı kişiler olacaklar. Örneğin rahatsız etme modunu aktif ettiğiniz zaman ve ayarlardan sizi arayabilecek kişileri hızlı arama listesi olarak değiştirdiğiniz zaman sadece listedeki kişiler aradığında telefon çalar.