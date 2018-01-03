iPhone’da DFU Mode Nedir?

Apple’ın bir kavramı olan DFU mode her ne kadar ayda yılda bir işimize yarasa da bilmemiz gereken kavramlardan biri. Genelde yazılım güncellemeleri sırasında lazım olan bu kavramı bilmezsek cihazımızı Apple servisine götürmek zorunda kalırız.

Güncellemeleri ilk denemek isteyenlerden biriyseniz DFU mod kavramı çok işinize yarayacak. Bu kavramı bilirsek beğenmediğimiz iOS sürümlerinden geri dönme işini kendimiz yapabiliriz. Apple servisine götürmek gibi bir külfete katlanmak zorunda kalmayız. Bu kısa anlatımdan da çıkartacağınız gibi DFU mod yazılım yükleme modudur. Bu moda geçtiğiniz zaman eski sürümünüzü yükleyebilirsiniz. Tabi öncesinde telefonunuza yüklemek istediğiniz sürümü bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekiyor. Döneceğiniz yazılım hazırsa DFU moda geçerek geri dönüş işlemini yapabilirsiniz.