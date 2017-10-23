iPhone’da Denetim Merkezi Kilit Ekranında ve Uygulamadayken Nasıl Kullanılır?

Öncelikle iPhone’da denetim merkezinin ne olduğu konusunda kısa bir bilgi geçelim. Denetim merkezi aşağıdan yukarıya doğru çektiğiniz Wİ-Fİ, Bluetooth gibi özelliklerin açıldığı, ekran parlaklıklarının ayarlandığı kısımdır.

Peki, bu denetim merkezini uygulama kullanırken ya da kilit ekranındayken nasıl kullanabiliriz?

Normal şartlarda uygulamadayken yukarıya doğru çektiğimiz zaman denetim merkezi ortaya çıkmaz. Ancak ayarlardan yapacağınız küçük bir değişiklik ile bunu aktif hale getirebilirsiniz.

Öncelikle girmeniz gereken kısım ayarlar olacak. Orada “denetim merkezi” butonu olacak. Ona tıklayıp içine girin.

Oraya girdiğiniz zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. O ekranda “kilit ekranında erişim” ve “uygulama içinden erişim” seçeneklerini görseldeki gibi aktif edeceksiniz.

Kısaca bu iki adımı uyguladığınız zaman denetim merkezini hem uygulama içindeyken hem de kilit ekranındayken kullanabilirsiniz.