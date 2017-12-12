iPhone’da Bilgilerinizi Nasıl Korursunuz?

iPhone cihazınızda tüm şifrelerinizi, kullanıcı adlarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak istiyorsunuz. Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bunu ekstra uygulamalarla yapmak mümkün. Bu yazımızda bunu nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Life Kees uygulamasını kullanarak bunu yapabilirsiniz. Bu uygulama şifreleriniz, kullanıcı adlarınız ve kişisel bilgilerinizi kendi belirlediğiniz ayrı bir parolayla korunmasını sağlar. Life Kees uygulaması App Store’da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Normal şartlarda ücretli yükleyebileceğiniz uygulamalardan biridir. Fazla geç kalmadan uygulamayı edinmenizde fayda var.

Uygulamanın dil desteği İngilizce. Ancak sizi zorlayacağını sanmıyorum. Önce uygulamaya e-posta adresinizle kayıt olmanız gerekiyor. Ayrıca parolanız sağlam olmazsa kabul etmiyor. Parolanızı sağlam oluşturmalısınız. Büyük küçük harf, rakam, karakter koymanızı istiyor. Bu adımı geçtikten sonra sadece bilgilerinizi korumaya almak kalıyor.

Uygulamayı indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.