iPhone XR Ne Kadar Dayanıklı?

iPhone’un en yeni modellerinden birisi olan iPhone XR cihazı dayanıklılık testine tabi tutuldu. Oldukça ilgi gören telefon sahiplerine gönderilmeye devam ediyor. Çok talep görmesinin nedeni ise diğer modellere göre uygun fiyatlı olması. Bu telefon uygun fiyatıyla sizce ne kadar dayanıklı?

Telefonlara dayanıklılık testi uygulayan bir Youtube yayıncısı JerryRigEverything iPhone XR’yi de kendi zorlu dayanıklılık testinden geçirdi. Sonuçları ve bütün test detaylarını videoda görebilirsiniz.

Ekran konusunda 5. dereceye kadar baskıya dayanabilen cihaz 6. derece baskıyı gördüğü zaman çizilmeye başlıyor. Bununla birlikte ekran ateş gördüğü zaman herhangi bir renk değişimi olmuyor.

Kameralar oldukça dayanıklı görünüyor. Bununla birlikte Arka kısım çiziklere karşı oldukça dayanıklı çünkü camdan meydana geliyor. Lakin bununda bir olumsuz yönü var. Kırılırsa iPhone çok fazla tamirat ücreti talep ediyor.

Son olarak boyalı olan yan kısımlar telefonun en dayanıksız yerleri çünkü hemen hasar alıyor.