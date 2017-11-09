Iphone X’in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Piyasayı sallama hedefiyle gelen İPhone X cidden farklı tasarım ve yaptığı değişikliklerle başardı ama insanların en çok sorun yaşadığı ve bulmayı umduğu o özellik , yani şarj konusunda nasıl bir performans sergiliyor? Yapılan testler iPhone X’in şarjının ne kadar gittiğini ortaya koyuyor.

İphone X’in içinde L şeklinde bir batarya olduğu daha once ortaya çıkmıştı peki bu batarya size ne kadar gidecek? 2716 mAh bataryaya sahip olan bu telefon 8 saat 41 dakika kullanım sunuyor. Peki diger telefonlarla karşılaştırıldığında bu sure ne kadar iyi?

İphone 8 Plus 10 saatten fazla kullanım sunuyor. Hemde daha küçük bir batarya ile. Galaxy note 8 de iPhone X in gerisinde kalıyor. İşte bütün test sonucları.

Peki ülkemizde 6000 tl karşılığı verilen iPhone X ne kadar sürede şarj oluyor? İşte hayal kırıklığı yaratan sonuçlar.

Elbette daha hızlı şarj edebilirsiniz. Nasıl mı? 400 tl karşılığında hızlı şarj için uygun Apple ekipmanları alarak.