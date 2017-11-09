Apple-iOS

Iphone X’in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?


1 dakika önce
Yazar Tarık
Yorum Yazınız
0 Kez Okundu

Piyasayı sallama hedefiyle gelen İPhone X cidden farklı tasarım ve yaptığı değişikliklerle başardı ama insanların en çok sorun yaşadığı ve bulmayı umduğu o özellik , yani şarj konusunda nasıl bir performans sergiliyor? Yapılan testler iPhone X’in şarjının ne kadar gittiğini ortaya koyuyor.

İphone X’in içinde L şeklinde bir batarya olduğu daha once ortaya çıkmıştı peki bu batarya size ne kadar gidecek? 2716 mAh bataryaya sahip olan bu telefon 8 saat 41 dakika kullanım sunuyor. Peki diger telefonlarla karşılaştırıldığında bu sure ne kadar iyi?

İphone 8 Plus 10 saatten fazla kullanım sunuyor. Hemde daha küçük bir batarya ile. Galaxy note 8 de iPhone X in gerisinde kalıyor. İşte bütün test sonucları.

Tavsiye Yazı:  iPhone Pil Ömrü Nasıl Uzatılır?

Peki ülkemizde 6000 tl karşılığı verilen iPhone X ne kadar sürede şarj oluyor? İşte hayal kırıklığı yaratan sonuçlar.

Elbette daha hızlı şarj edebilirsiniz. Nasıl mı? 400 tl karşılığında hızlı şarj için uygun Apple ekipmanları alarak.

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*