iPhone XI ve iOS 13 Görüntülendi

iPhone XI olduğu söylenen ve görüntüleri sızdırılan bir cihazın üzerinde de aynı zamanda tanıtılacak olan iOS 13 bulunuyor. Hem telefonun hem de işletim sisteminin nasıl göründüğünü galerimizden kontrol edebilirsiniz. Kısaca telefonun tasarımına bir göz atalım;

Görsellerde en çok dikkat çeken özelliklerden birisi arayüzün karanlık modu kullanıyor olması. Çentiğin olabildiğince küçültülmüş olduğu açık ama karanlık mod sayesinde sanki hiç çentik yokmuş hissi de veriyor. Bununla birlikte bu tasarımın Apple tarafından karar aşamasında olduğu ve değişiklikler olabileceği de açıklandı.

Dikkar çeken hususlara bir göz atalım;

Arka kısımda ortada yatay şekilde duran kamera seti, 3 kamerayı görmek mümkün. Burada aklımıza gelen tek kamerayla inanılmaz pahalı olduğunu düşündüğüm iPhonelar acaba 3 kamerayla ne kadar pahalı olabilir?

Bazı iPhone kullanıcılara ise kötü haber ardı ardına geliyor. Maalesef 2016 öncesi üretilen iPhone modellerine güncelleme gelmeyecek. Bu iPhone 6 ve öncesi demek oluyor. Bakalım yeni iPhone 11’de nasıl değişiklikler olacak takip etmeye devam ediyoruz.