iPhone X XS, XR, XS Max Modellerini Zorla Yeniden Başlatmak

Yeni çıkan iPhone modelleri bir nedenden ötürü kilitlendi ve geri açılmıyor mu? Ya da dönüyor mu? Açılışta problem mi yaşıyorsunuz? O halde aşağıda anlatılan yöntemi deneyerek telefonunuzu zorla başlayabilirsiniz.

Anlatılacak olan hızlı bir yöntemdir, basittir lakin zamanlama iyi olmalıdır. Ayrıca bir arkadaşımız da videoya kaydederek bilgi vermiş.

iPhone X, XR, XS ve XS Max modellerini nasıl zorla başlatacaksınız ? Daha doğrusu zorla başlatmak nedir? Telefonunuz açılmıyorsa, açılışta sıkıntı varsa telefonu başka bir modda çalıştırarak zorla başlayabilirsiniz. İşte o yöntem,

Birinci olarak ses açma tuşuna basın ve elinizi çekin. Daha sonra ses kapama tuşuna basın ve çekin. Daha sonra güç tuşuna logoyu görene kadar basın. Elinizi çekin. Bu aşamadan sonra telefonunuz zorla açılacaktır. Detaylı bilgi için videoyu da izleyebilirsiniz.