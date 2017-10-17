iPhone X Vergilendirme Telefonlar Neden Pahalı?

Bu yazıda araba fiyatına alabileceğiniz iPhone X üzerinden giderek telefonların neden bu kadar pahalı olduğunu açıklamaya çalışacağım.

Bildiğiniz üzere iPhone X fiyatı Apple Store üzerinden açıklandı. Ve 20 ekimde Türkiye de satışa sunulacak. 64 gb model 6099 tl iken 256 gb model ise 6899 tl karşılığında satılacak. Bu nedir? Hayat mı kurtarıyor hayatı beleş mi yapıyor? Bu telefonu bir arabayla takas etme ihtimaliniz var. Peki bu Apple’ın suçu mu?

Apple’ın bir suçu yok. Ülkemizdeki vergiler nedeniyle 3500 tl deger biçilen telefon 6000 tl’ nin üstüne çıkıyor. İPhone X Amerika da 999 dolar karşılığında satılıyor. Elbette orda da pahalı ama değer bu sekilde biçilmiş. Peki ülkemize gelince ne oluyor?

1. %10 TRT bandrolu 4135 tl ye çıkıyor

2. %25 özel tüketim vergisi eklenince 5169 tl oluyor

3. %18 KDV ekleyin 6099 tl ortaya çıkıyor.

Bugün 999 dolar 3637 tl yapıyor. Nasılda fiyat 2 katına çıktı? Telefonlar ülkemizde vergiler yüzünden bu şekilde. Hayırlı olsun