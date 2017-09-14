iPhone X Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Bir teknoloji mağazası iPhone X için ön sipariş sayfası açtı. Bakın fiyatını ne koydu. Bunun hakkinda yorumlarımız var.

Bu fiyat elbette telefona ilk önce sahip olmak isteyenlere hitap ediyor. Lakin fiyatın bir resmiyeti yok. Apple herhangi bir açıklama yapmadı. Peki Vatan Bilgisayar neden böyle bir fiyat veriyor. Biraz tahmin, belki bir yerden duyum aldı, ya da fırsatçılık Yaparak daha ucuza çıkacağını düşünüp bu fiyatı verdi ya da riske girip daha yüksek bir fiyat cikarsa fırsat haline gelecek.

iPhone X 6000 Tl karşılığında Vatan Bilgisayarda ön siparişe açıldı. Bakalım neler olacak. Fiyat açıklandığında Vatan Bilgisayarda fiyatlar nasıl bir yön seyredecek?