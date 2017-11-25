Iphone X Satışları Kötü Başladı

Ülkemizde kısa süre önce satışa çıkan ve özellikle Apple Store üzerinden satılan iPhone X yüksek ihtimal beklediğini bulamadı. Bunu herkes gibi biz de teslimat süresinden anlıyoruz.

Normal şartlar altında Apple cihazları ilk çıktığı zaman yoğunluktan mağaza önlerinde kuyruk olur, internet siteleri teslim sürelerinde 2 haftaya varan uzatmalar olurdu. Lakin kontrol ettiğiniz zaman yeni çıkmasına rağmen iPhone X’in teslim suresi 1-3 iş günü görünüyor.

Peki neden bu şekilde oldu? Bunun en önemli nedeni iphone x fiyatından kaynaklanıyor. 6100 liralık fiyatıyla dikkat çeken telefon ülkemiz için oldukça pahalı.

Satışlar kötü hem de iPhone X üretiminde sıkıntı olmasına rağmen. Bakalım ileriki zamanlarda ne olacak.