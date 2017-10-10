iPhone X Nasıl Yeniden Başlatılır?

Apple iPhone X ile birlikte bir çok telefon komutunda değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bunun tek ve zorunlu nedeni ise fiziksel home butonunun kaldırılması. Daha önceden bir çok işlem için home butonu kullanılırken iPhone X ile birlikte bu durum değişti.

İPhone X dünyanın sayılı telefonları arasına girse de bazen donabilir, takılabilir ya da herhangi bir sebepten tepki vermeyebilir. Bu durumda yapmanız gereken onu yeniden başlamaya zorlamak. Bunu yapma nin 2 yolu var.

Zor yolu, Apple logosu görünene dek güç düğmesi ve ses kısmaya basmak. Ama parmağınızı yanlış zamanda düğmeden cekmeyin çünkü bu işlem başka komutlara da gönderme yapıyor. Tek değişen zaman.

Kolay yolu, ayarlar – genel – sistemi kapat

Ya da assistivetouch – cihaz – daha fazla – yeniden başlat

Bu yöntemlerle cihazınızı yeniden başlatmaya zorlayabilirsiniz.