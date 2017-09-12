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iPhone X Hakkında Bilgiler


1 gün önce
Yazar Tarık
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Apple’ın bu akşam tanıyacağı telefon hakkinda bundan sonraki haberlerde resmi ve detaylı bilgi vereceğiz ama şimdi 10. Yıla özel üretilecek yeni model iPhone X ile ilgili bildiklerimizi basir bir sekilde sizlere sunalım.

Ekran: 5.1 inç boyutundaki ekran 1125×2436 çözünürlüğünü sunacak. Ayrica ekran konusunda söylenmesi gereken cihazın ekran kasa oranının oldukça yüksek olması. Ayrica ekransa True Tone Display ve 3D Touch özellikleri de olacak.

Batarya: iPhone X’e özel 3000mah batarya kullanilacakmis. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de telefonun one çıkacak özelliklerden olacağı söyleniyor.

Kamera: Kamera hakkinda şuan resmi olarak herhangi bir detay yok. Cift kameraya kesin gozuyle bakabilirsiniz. Yazılım olarak güçlendirilecek ve insanları memnun edecek deniyor.

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Fiyat: gelelim en önemli konuya. Cihaz 999 dolar fiyatıyla satisa sunulacak. 22 eylülde raflarda olacak. On sipariş daha ekran başlar. Ekimde ulkemizde satisa çıkacak. Ülkemizdeki fiyatından bahsetmek istemiyorum.

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