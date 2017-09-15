iPhone X Ekran Görüntüsü Alma

Yeni tanıtılan iPhone X bildiğiniz gibi bir fiziksel anasayfa butonuna sahip değil. Bu nedenle ekran görüntüsü alma şekli de değişmek zorunda kaldı. Daha önceki modellerde ekran görüntüsü anasayfa butonu yardımıyla alınıyordu. Peki iPhone X de ekran görüntüsü nasıl alınacak?

iPhone X de Ekran görüntüsü almak için güç butonu ve ses açma butonuyla alınacak. Tepki süresi maksimum 1 saniye olacak. Ama bir sıkıntı daha var. Komik bir sıkıntı.

iPhone X de bildiginiz gibi üst kısımda sensör bölgesi var ve burası bir kasa bölmesi. Tam ortada yer alan bu kısmın sağı ve solu ekran. Bu nedenle ekran görüntüsü aldığınız zaman ekran görüntünüz aşağıdaki gorselde yer aldığı gibi çıkıyor. Bu da iPhone X Ekran Görüntüsü kimliği gibi karşımıza çıkıyor.