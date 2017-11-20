İphone X Çok Yakında Operatörlerde

Büyük bir çıkış yapan iPhone X yakinda uygun şartlarda operatörlerden alınabilecek. Türktelekom ve Vodafone iPhone X satış şartlarını açıkladı. Ayrıca eski telefonunu getirene indirim uygulama seçenekleri de bulunuyor.

Türktelekom ve Vodafone 24 kasımdan itibaren satışa sunulacak iPhone X için Türk Telekom on sipariş sayfası bulunuyor. http://www.turktelekom.com.tr/ Ayrıca Türktelekom bağdat caddesinde özel bir etkinlikle iPhone X çıkışını kutlayacak.

Yine şimdiden on sipariş vermek isteyen Vodafone kullanıcıları operatörün internet sitesi üzerinden sipariş edebilirler. Turkcell üzerinden de iPhone X in aynı tarihte satisa çıkacağını söylemekte fayda var.