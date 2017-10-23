iPhone X Almak İsteyenler Dikkat

Bazı haberler iPhone X’in nadir bulunan bir telefon olacağı yonunde bilgi veriyor. Haberin kaynağına bakacak olursak hepsi doğru olabilir. Nedenlerini sıralayalım.

1. Anten sisteminde kullanılan devre kartı tedariği.

Apple çok gelişmiş teknolojiye sahip bir cihaz üretiyor. İphone X diger modellerden biraz faha gelişmiş bir teknolojiye sahip olacak. Bunlardan biride antende kullanılan devre kartı. Apple bahsettiğimiz devre kartı için Murata isimli tetikçiyle çalıştı ama bu tedarikçi istenilen hedefe ulaşamadı. Devre kartını istenilen miktarda üretemedi. Bu yüzden Apple başka tedarikçilerle çalışmaya başladı. Yinede üretim hattinda sikintilar meydana geldi.

2. Geniş acılı kamera için devre kartı tedariği.

Yine diger modellerinden ve genel olarak telefon şirketlerinin kullandığı geniş acılı kamera teknolojisinden farklı bir teknoloji kullanmak isteyen Apple bu devre kartı tedariğinde de sıkıntı yaşıyor.

İphone 8 modellerinin satışı brkleneni vermedi. Bunun nedeni olarak bir çok kişinin İphone X modelini beklemesi gosteriliyor. Sonuç olarak iPhone X’e olan talep yüksek olacak deniliyor lakin üretim konusunda sıkıntı var. Bu nedenle satın almak isteyenler biraz acele etmeli.