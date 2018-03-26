iPhone ve iPad’de Oyunları Yedekleme

Oyuncuları ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. iPhone ve iPad cihazlarda oyunlar nasıl yedeklenir? Normalde oyunlar iCloud bulut tabanına yedekleniyor ama bu bir nevi profil yedeklemesi gibi oluyor. Yani oyunda hangi bölümde kaldıysanız silip tekrar kurduğunuzda aynı yerden devam etmek mümkün ama bu yöntemle oyunu baştan indirmeniz gerekiyor. Düşünün Mortal Combat X. Oyun 1.5Gb civarında ve bunu sürekli indirmek zor olsa gerek.

Şimdi anlatacağımız yöntem oyunlarınızı tamamen kopyalayacak. Yöntemi anlatalım.