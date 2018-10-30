iPhone Tek El Klavye Modunu Açma

Cihazlarını tek elle kullanmayı isteyenler için bir çok telefonda bunu kolaylaştıracak özellikler bulunuyor. Bu yazıda da tek elle kullanmak istediğiniz iPhonelarda klavyenizi nasıl buna uygun hale getirirsiniz bahsetmek istiyoruz. iPhone klavyeyi tek elle kullanmaya uygun hale getirme nasıl yapılır?

Özellikle büyük ekranlı cihazlarda tek el modu oldukça önemli. Tek elle kullanmak için klavyenizi aşağıdaki yöntemi kullanarak küçültmeniz mümkün.

Kalıcı olarak klavyeyi tek elle kullanıma uygun hale getirmek için aşağıdaki yolu izleyin.

Ayarlar>>Genel>>Klavyeler>>Tek Elle Klavye ve yönünüzü belirleyin. Solak olanlar sol tarafa alabilir sağ elini kullananlar da sağ tarafa çekebilirler. Ya da geçici olarak yapmak istiyorsunız;

Klavyede yer alan dünya butonuna basılı tutun. Burada alt kısımda yer alan yönlerden seçinizi yapınız. Görseli kontrol ederseniz daha kolay anlayabilirsiniz.