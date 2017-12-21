İphone Şifremi Unuttum Nasıl Çözülür?

İphone kullanıcıları şifrelerini unuttukları zaman ne yapacaklar? Bu yazida basit şekilde bunu anlatacağız. Uzatmaya hiç gerek yok hemen başlayalım.

İlk bilmeniz gereken şey yedek almak. Çünkü kilitli telefonun şifresini bilmiyorsanız yapacağınız her yöntem telefonu sifirlamaktan geçiyor. Her zaman telefonunuzun yedeğini bir yerde bulundurun.

İtunes ile telefonu geri Yükleyin. Bu işlem kayıtsız şartsız telefonunuzu sıfırlayacak. Bu sayede şifre de kaybolacak. Yeni şifre belirleyebilirsiniz.

Telefonu Kurtarma moduna alın.

Bu işlem de telefonunuzu tamamen sıfırlayacak. Bilgisayara erişiminiz yok. Herhangi bir yöntem belirleyemiyorsunuz. O halde kurtarma moduyla telefonu eski haline getirip şifrenizi de silmiş olacaksınız.

İphoneumu bul. Bu yöntem uzaktan iphone sifirlamanizi sağlıyor. Bu sayede yine şifrenizi sıfırlamış olacaksınız.

Her yöntem de telefonu sifirlamaktan geçtiği için daha önceden yedek almanız yararınıza olacaktır.