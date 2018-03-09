iPhone Pil Sağlığı Ayarları

İPhone için muhtemelen büyür bir ayarı daha önce görmediniz çünkü bu özellik iOS 11.3 beta 4 ile hayatımıza giriyor. Peki bu ayar ne işe yarıyor?

Daha önce Apple pil performansı yeterli olmayan cihazları yavaşlattığını itiraf etti ve pil değişim kampanyası başlattı. Şimdi ise bunu yasal ve teknik bir konu haline soktu. Yeni iOS sürümünde telefonunuzda konuyla ilgili bir ayar kısmı olacak.

Ayarlar – pil satırında yer alan bu ayar pil sağlığı pilin durumu ve kullanım tavsiyelerini bulunduğu bir yer olacak. Bunun yanında maksimum kapasite ve yüksek performans gibi iki farklı kullanım seçeneğindem biri de denilebilir durumda. Telefonunuzu nasıl kullandığınızla ilgili seçimi burda yapabilirsiniz.

Ayrıca yavaşlatma ya da beklenmedik kapanmalar ile ilgili seçenekler de burada yer alıyor. Telefonunuzu performansı düşmesin diye bu kısımda ayar yapılabiliyor ama bu durum beklenmedik bir kapanmaya neden olursa ayarlar tekrar düzenleniyor. Yakın zaman içinde tam sürümde yayınlanacak.