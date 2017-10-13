iPhone Pil Ömrü Nasıl Uzatılır?

Her sürümde yeni özellikler eklenen iOS İçin bir kaç önerimiz var ki bu sayede iPhone Pil ömrünüzü uzatabilirsiniz. Dilerseniz uzatmadan hemen önerilere geçelim.

Uyandırmak için kaldırı kapatın

Bu ayar telefonu elinize aldığınız zaman telefonun ekran ışığını yakar ki telefonu kullanmak üzere olduğunuz anlamına gelir. Normalde iyi bir özellik ama bazen gereksiz yere ekran açılabilir.

Bu ayarı kapatınca kilit ekranında göster bildirim ayarını kapatmazsanız yine işlem devam edecektir. Kapatın.

Arka planda çalışan uygulamalar

Ayarlar kısmında arka planda yenilenen uygulamaları da kapatırsanız pilden büyük tasarruf sağlarsınız. Gereksiz yere çalışan uygulamaları buradan kapatın. Bildirim almak istedikleriniz kalmalı.

Ekranın otomatik kapanması

Telefonu kullanmayı bırakıp bir yere koyduğunuzda telefonun ışığı hala yanacaktır. Telefonun ekranı otomatik kapatma süresini kisalttiginiz zaman bu ışık daha çabuk söner.

Bluetooth kapatın

İos 11 de bunu kontrol merkezinden yapmanız mümkün değil. Kapandığından emin olmak için ayarlar kısmından yani uzun yoldan kapatın

Konum servislerine bakın

İsinize yarayacak uygulamalara bu izni verin.

Senkronize etme süreleri

Bu sure ne kadar kısalırsa şarkınız o kadar çok gidecektir. Önemsiz uygulamalar için bunu günde 1 keze yakın duzenleyin. Email vs için kisa tutabilirsiniz.