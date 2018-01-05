iPhone Kilitliyken Siri Nasıl Kullanılır?

Eğer ayarlarınızla oynamamışsanız iPhone kilitli konumdayken Siri kullanılamaz. Ayarlardan birkaç değişiklik yapmanız gerekiyor ki iPhone kilitliyken Siri’yi kullanabilin.
iPhone kilitliyken Siri’yi kullanmak için;
- Öncelikle ayarlara giriyoruz.
- Burada touch id ve parola kısmına giriş yapıyoruz. Bu kısma giriş yaparken telefona parola oluşturmuşsak parolayı girmemizi istiyor. Parolayı girip bu kısma giriş yapın.
- Aşağı kısımlara geldiğinizde “kilitliyken erişime izin ver” başlığı altında birkaç seçenek var. Bunlar arasında yer alan siri seçeneğini aktif değilse aktif konuma getiriyoruz. Aktif konuma getirdiğimiz zaman Siri’yi iPhone kilitliyken de kullanılabilir yapmış oluyoruz.
Yorum Yazınız