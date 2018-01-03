iPhone İndirimli Pil Değişimi Programına Nasıl Katılırsınız?

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın düşük modelli iPhoneların performansınız düşürdüğü ortaya çıktı. Kısa süre sonra Apple’dan özür ve neden bu şekilde olduğu konusunda açıklama geldi. https://www.aorhan.com/eski-model-iphonelar-yavasladi-35126.html Şimdi Apple açıklamasına binaen yavaşlayan iPhoneları hızlandırmak için bir kampanya başlattı. Bunun için telefonunuzun pilini değiştirmeniz gerekiyor. Peki eski iPhoneların pilini nasıl değiştirirsiniz?

Bunun için Apple tarafından açıklanan bir yöntem var. Sıra almanız gerekiyor. Apple desteği arayarak kampanyaya katılmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Akabinde destek ekibi telefonunuzu kontrol ediyor. Telefonunuz indirimli pil değişimi kampanyasına dahilse size sıra veriyor ve belirtilen gün ve yerde işleminizi yaptırabiliyorsunuz. Elbette ücretsiz değil. İndirimli. Fiyatlar hakkında Apple destekten bilgi alabilirsiniz.

Şimdi hangi telefonların indirimli pil değişim kampanyasına dahil olduğundan bahsedelim. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE cihazlar kampanyaya dahil edildi. Diğerleri gerçekten eski ve sdestek verilmiyor. Ya da diğerlerinde yavaşlama yok. Ayrıca kampanyanın 2018 boyunca süreceği de Apple tarafından açıklandı.