iPhone Garantisi Nasıl Sorgulanır?

iPhone cihazınız muhtemelen oldukça pahalı. Peki cihazınızın garantisi daha ne kadar sürüyor? Ya da cihazınızın garantisi başladı mı? Bu duruma çözüm bulmak için sizlere bir kaç küçük bilgi ile yardım etmek istedik. İlk olarak iPhone garantisinin nasıl başladığından bahsedelim.

iPhone garantisi nasıl başlar? iPhone’umun garantisi başladı mı?

Cihaz aktif olur olmaz garanti başlar. Yani cihaza sim kartınızı takıp çalıştırdığınız zaman ve kurulum bittiğinde cihaz aktif olur ve garanti başlar. Şunu da eklemekte fayda var. Satın alma tarihi veya garanti belgesinin garanti başlama süresi vs alakası yok. Cihaz aktif olur olmaz garanti başlar.

iPhone’un garantisi var mı veya devam ediyor mu?

Seri Numarası ile Apple destek sayfasından iPhonunuzun garantisini öğrenebilirsiniz. https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Görüldüğü üzere yukarıdaki örnekte etkin bir garanti kapsamı var. Bu sayede sizinde iPhone cihazınızın ne kadar garanti süresi kaldığını kısaca öğrenebilirsiniz.