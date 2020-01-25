iPhone Field Test Menüsüne Nasıl Girilir?

iPhone’un normalde gizli olan menüsüne girmek mümkün. Bütün telefonların bunun gibi test menüleri bulunuyor. Burada cihazınızın özelliklerini detaylı ve teknik bir şekilde görebilirsiniz. Hatta cihazınızı bu ekrandan test bile edebilirsiniz. Bunun için size field test menüsüne nasıl gireceğinizi gösteriyoruz.

Field Test menüsüne giriş

Telefon uygulamasına girin numara çevirme kısmına geçin. 3001#12345#* yazarak ara butonuna basın. Bu kodlar çalıştırıldığı zaman field test menüsündesiniz.

Bu menüde telefonunuzla ilgili bütün detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Normal bir kullanıcı için menüde yazanların hepsi anlamsız gelebilir ama ileri düzey kullanıcılar için telefonu test etmek ayarlarını değiştirmek vs için gerekli bir alandır. Bütün telefon modellerinde yer alan bunun gibi test menüleri telefonunuzun ekranından sesine veri bağlantısından arama kalitesine kadar bir çok test alanı ve bilgi içerir.

Bir çok modelde test menüsünde telefon bilgileri detaylı şekilde görülebilir. Mac adreslerinden imei adresine kadar bir çok imza görüntülenebilir ve telefon hakkında detaylı ve teknik bilgi alınabilir.