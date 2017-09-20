iPhone Ekran Değişimine Zam Yaptı. ye

Apple iPhone sahiplerini sinirlendirecek bir karar aldı. Dünyanın en pahalı telefonlarını satan Apple bununlada kalmıyor satış sonrası teknik destek kısmından da oldukça para kazanıyor. Apple iPhone Ekran değişim fiyatlarına zam yaptı. İşte yeni fiyatlar. Dikkat! Dudaklarınız ucuklayabilir.

İPhone X listede yok. Ama bir çoğunun görüşü bu telefonun ekran değişim fiyatının 1000 tl civarı olması bekleniyor. 5000 tl telefon alıp 1000 tl ye ekranını degistiremeyecekseniz hiç almayın mantığı Apple için gayet iyi işliyor.

Apple’ın bu inanilmaz fiyat politikası gerçekten kar ettiriyor peki ne zamana kadar böyle sürecek.