iPhone Depolama Alanı Bilgisi Nasıl Görüntülenir?

Bilginiz üzerine iPhone cihazlarda tarihinden bu yana sd kart desteği bulunmuyor ve sizden kendi depolama alanıyla idare etmenizi istediği gibi ayrıca daha yüksek depolama alanı sunan modeller için ise biraz daha fazla para ödemeniz isteniyor. Bu nedenle hangi dosyalar depolama alanında ne kadar yer kaplıyor, hangilerini silseniz ye açılır gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabileceksiniz.

iPhone depolama alanı görüntüleme

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Genel sekmesine geçin.

Bu kısımdan iPhone saklama alanı seçeneğine gelin.

Buraya girdiğiniz zaman depolama alanıyla ilgili güncel bilgiyi alabilirsiniz.

Bu kısımdan, hangi uygulama grubu ne kadar yer kaplıyor. Depolama alanını hangi dosyalar sömürüyor? Hangilerini silerseniz ne kadar yer açılır gibi özet bilgiler alabilirsiniz. Bu kısımdan ayrıca uygulamaların kullandıkları alanları kendiniz temizleyebilirsiniz. Elle yer açmanız mümkündür.