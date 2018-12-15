iPhone ‘da Ram Nasıl Boşaltılır?

iPhone cihazlarda Android cihazlarla olduğu kadar tek tıkla ram boşaltmak kolay değil ama bir yöntemi var. Sizlere bundan bahsedeceğiz. Bunu 2 farklı iPhone modeli için bunu anlatacağız. İPhone X öncesi ve sonrası için iki farklı yöntemden bahsedeceğiz.

İPhone X öncesi ana ekran butonu olan cihazlar için,

Kapatma ekranı gelene kadar güç tuşuna başın ama telefonu kapatmayın. İptal edin. Ardından ana ekran butonuna bir kaç saniye basılı tutun. Bu kadar.

İPhone X ve sonrası için;

İPhone X ve sonrası modellerde fiziksel bir ana ekran tuşu olmadığı için bu işlemi Assistive Touch ile yapmak zorundayız. Diğer bütün işlemler aynı. Assistive Touch aktif etmek için

Ayarlar – genel – erişilebilirlik altında ilgili ayarı görebilirsiniz. Bundan sonra da aynı işlemi yapın.