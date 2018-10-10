iPhone ‘da Müziklere Ses Sınırı Koymak

Yüksek sesli müzik dinlemek her açıdan zararlı olabiliyor. Hem çevrenizi rahatsız edebilir hem de kulağınıza zarar verebilirsiniz. İsteseniz de sesin açılmasını engellemek iOS cihazlarda mümkün. Ayrıca bu durum sizin telefonunuzla ya da kendi telefonuyla çocuğunuza sınır koyabileceğiniz anlamına da geliyor. Bunun için bir yöntem var.

iPhone’unuzdan ayarlar uygulamasına girin.

Alt satırlarda yer alan müzik satırını açın.

Çalma kategorisini bulun.

Bu kategori altında ses sınırı seçeneğini göreceksiniz.

Aktif edin.

Burada iki farklı seçenek sizi bekliyor. Birincisi zaten AB’de standart olan ses sınırı seçeneğini varsayılan olarak seçmek. Diğeri ise ses sınırını kendiniz belirlemek. Kendiniz istediğiniz seviyeye çekebilirsiniz.

Bu ayarın sadece multimedya seslerini etkilediğini telefon konuşmaların ya da zil sesinin etkilenmeyeceğini hatırlatalım.