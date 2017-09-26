iPhone 8 ve Plus Modellerine Nasıl Hard Reset Atılır?

Apple’ın bir home butonunu kaldırması yeni cihazlarda bir sürü değişikliğe neden oldu. Bu yazida sizlere iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Modellerine Nasıl Hard Reset atılır bu modeller nasıl sıfırlanır konusundan bahsedeceğim.

Home butonu kalktı. Fiziksel bir tuş yerine sanal bir tuş oldu. O halde telefonu sıfırlamak için başka fiziksel tuşlar bulmamız gerekiyor.

1. Ses açma tuşuna basın hemen çekin. Tek tık

2. Ses kısma butonuna basın hemen çekin. Tek tık

3. Apple logosu gelene kadar güç butonuna basın gorunce elinizi çekin daha once bırakmayın.

Bu sekikde hard reset atma kisima gelebilirsiniz.