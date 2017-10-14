iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı

Bu ayın başlarında tanıtılan ve merakla beklenen yeni Apple modellerinin Türkiye de ne kadar olduğu açıklandı. Fiyatlar elbette tahmin edildiği gibi. iphone x hala fiyat konusunda belirsizliğini koruyor.

Gelelim iPhone 8 fiyatlarına küçük olan model iPhone 8 4150 tl karsiliginda peşin olarak satın alınabiliyor. Büyük olan model iPhone 8 Plus ise 4700 tl fiyattan satışa sunulmuş. Fiyatlara kimsenin şaşırmadığı kesin. Merak ettiğimiz ise Samsung’un bundan sonra nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceği.

Apple’dan Feyz Alan samsung bildiğiniz gibi son modellerinde inanılmaz uçuk fiyatlarla satış yapmaya başlamıştı.