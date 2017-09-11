iPhone 8 Gecikecek Mi?

iPhone8 ya da artık adı ne olacaksa çıkış tarihi ne zaman? Bildiğiniz gibi tanıtım bir kaç gün icinde yapılacak. Ardından on sipariş dönemi başlayacak. Daha sonra da satın alanlar telefonlarına kavuşacak. Ama bu süreçte şimdilerde bir sıkıntı olduğu söyleniyor. iPhone 8 üretim sirasinda bazı sikintilat nedeniyle geç satışa sürülebilir.

iPhone 8’in en önemli sorunlarından birisi sık sık ve son anlarda tasarım konusunda değişiklikler yaşanması. Bu üretimi biraz geciktirdi. Ardından home tuşu kalktığı için touch id özelliği de miam kaya dönüştü. En önemli rakiplerde bu özellik olduğu için iPhone 8 de de olması gerekiyordu lakin bu özelliği telefonun ekranına elbette koyamadılar. Bu açıdan yüz tarama sisteminin kullanilmasina karar verildiği söyleniyor. Elbette bu kararların alınması üretim aşamasına geçilmesini de geciktirdi. Bu yüzden iPhone8 in piyasaya çıkması da stok sorunları yüzünden biraz uzayacak.

Bazı haberlerde bu durumu destekliyor. Üretici Foxconn yeni işçiler edinmek ve bunu hızlı bir sekilde yapmak için hali hazirda çalışanlara prim sözüyle kendilerine yeni işçi bulmalarını istiyor.

iPhone 8 ile ilgili bir diger haberimiz ise telefonun adının iPhone8 olmayacağı yönünde. Bir çok haber telefonun iPhone X olacağını iddia ediyor ama bu X bence belirsizlik manasinda kullanılıyor. Bence Apple seriyi bozmayacaktır.